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Spor Beşiktaş'ta hangi futbolcu korona oldu?
Spor

Beşiktaş'ta hangi futbolcu korona oldu?

Beşiktaş'ta kim korona oldu? Beşiktaş’tan yapılan açıklamada bir futbolcunun korona testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Peki, Beşiktaş'ta hangi futbolcu koronaya yakalandı?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 20:58:00 -
Beşiktaş'ta hangi futbolcu korona oldu?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken spor kulüplerinden de yeni vaka haberleri geliyor. Peki, Beşiktaş’ta kim hangi futbolcu korona oldu?

Beşiktaş'ta hangi futbolcu korona oldu?

Beşiktaş forması giyen bir futbolcunun korona testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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