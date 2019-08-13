Beşiktaş'ta forma numaraları açıklandı Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde forma numaraları belli oldu.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde futbolcuların forma numaraları belli oldu.



Yeni transferlerden Boyd, Mustafa Pektemek'ten boşalan 11 numaralı formayı giyecek. Victor Ruiz ise 4 numarayla sahada olacak. Diğer yeni transferlerden Douglos, Pepe'nin ayrılmasıyla boşalan 5 numaralı formayı alan isim oldu. Kartal'ın kadrosuna kattığı son isim olan Rebocho ise, geçen sezon Shinji Kagawa'nın giydiği 23 numaralı formanın sahibi olacak.



Beşiktaş'ta futbolcuların forma numaraları şu şekilde olacak:



Karius: 1

Roco: 3

Victor: 4

Douglas: 5

Medel: 6

Quaresma: 7

Umut: 8

O. Özyakup: 10

Boyd: 11

Hutchinson: 13

Orkan: 14

Isimat: 15

Burak: 17

G. Yalçın: 19

Necip Uysal: 20

M. Oktay: 21

Ljajic: 22

Rebocho: 23

Vida: 24

Dorukhan: 26

Lens: 27

Ersin: 30

Rıdvan: 33

Kerem: 34

Mertcan: 37

Kartal: 41

Erdem: 44

Doğukan: 53

Oğuzhan: 55

Gökhan: 77

Caner: 88

Utku: 97

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