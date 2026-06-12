Rusya bugün itibariyle yasakladı: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Rusya’nın Ermenistan’dan karantinaya tabi tüm ürünlerin ithalatına geçici kısıtlama getireceği bildirildi.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen tüm karantinaya tabi ürünlerin Rusya’ya girişinin 12 Haziran’dan itibaren sınırlandırılacağı belirtildi.

Moskova'nın bürün ithalat kalemlerini Türkiye'den yapabileceği tartışılmaya başlandı. Uzmanlar, iki ülke arasındaki ticari ve lojistik iş birliğinin bu süreçte daha da önem kazanabileceğine dikkat çekiyor.

Açıklamada, söz konusu ürünlerin Rusya üzerinden Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kısıtlamaların, ürünlerin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulana kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, kararın, zararlı ürünlerin düzenli şekilde tespit edilmesi nedeniyle alındığı bildirildi.

Rosselhoznadzor’un, mayıstan bu yana bazı ürünlerin ithalatını kademeli şekilde sınırlandırdığının ifade edildiği açıklamada, buna rağmen ihlallerin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, haziranda ceviz, kuru şeftali ve domateste zararlı maddeler tespit edildiği aktarılarak, Ermenistan’daki denetimlerin yetersiz kaldığı ve ülkenin bitki sağlığı sertifikasyon sistemine yönelik güveni sarstığı ifade edildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan’dan çok sayıda tarım ürünü ithalatına kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı eleştirel açıklamaları ise dikkati çekiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için AEB standartlarının geçerli olmayacağını söylemişti.

Türkiye kriz anlarında öne çıkıyor

Türkiye, Rusya'nın yaş sebze ve meyve pazarında kilit tedarikçilerden biri olarak dikkat çekiyor. İran ve bölgedeki tedarik sorunları nedeniyle Rusya'nın talebi son dönemde daha da arttı. Antalya başta olmak üzere Türkiye'den domates, biber, salatalık, patlıcan ve narenciye sevkiyatı hız kazanmıştı.