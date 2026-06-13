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Gündem İran'daki Patlama Seslerinin Nedeni Açıklandı
Gündem

İran'daki Patlama Seslerinin Nedeni Açıklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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İran'daki Patlama Seslerinin Nedeni Açıklandı

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Limanı'nda duyulan patlama sesleri bölgede paniğe neden oldu. Yetkililer, seslerin Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ihlali yaptığı belirtilen gemilere yönelik uyarı atışlarından kaynaklandığını açıkladı.

İran'ın güneyindeki stratejik öneme sahip Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik Limanı çevresinde duyulan patlama sesleri dikkat çekti. İlk etapta olayın nedeni konusunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, İranlı yetkililerden konuya ilişkin açıklama geldi.

Patlama seslerinin kaynağı belli oldu

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sirik Limanı bölgesinde duyulan patlama sesleri herhangi bir saldırı ya da sabotajdan kaynaklanmadı. Hürmüzgan eyaletinde görevli bir yetkili, seslerin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen uyarı atışlarından meydana geldiğini belirtti.

Yetkili, Hürmüz Boğazı'nda geçiş kurallarını ihlal ettiği ifade edilen gemilere yönelik uyarı amacıyla ateş açıldığını ve duyulan patlama seslerinin bu faaliyetlerden kaynaklandığını söyledi.

Hürmüz Boğazı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Arakçi, ABD ile üzerinde çalışılan olası mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı ve deniz ablukalarının kaldırılması konularının da yer aldığını belirtti.

Boğazın İran ve Umman'ın egemenliği altında bulunduğunu vurgulayan Arakçi, "Umman ile Hürmüz Boğazı'nın idaresine ilişkin olumlu görüşmeler yaptık. Kılıcımız, Hürmüz Boğazı'nın üzerinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD ile anlaşma ihtimali

Arakçi, İran ile ABD arasında hazırlanan mutabakat zaptının önümüzdeki günlerde dijital ortamda imzalanma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Ancak anlaşmada yer alan maddelerin uygulanmaması halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını ifade etti.

İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, bu konuda çözüm yolunun söz konusu malzemenin İran içinde seyreltilmesi olduğunu dile getirdi.

İsrail'e dikkat çekti

İran Dışişleri Bakanı, olası anlaşmaya karşı çıkan çevrelerin bulunduğunu belirterek, bunların başında İsrail'in geldiğini söyledi. Arakçi, "Bu anlaşmanın düşmanları var ve bunların başında İsrail rejimi geliyor." dedi.

İran'ın baskılar karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Arakçi, mutabakat şartlarının yerine getirilmemesi halinde nihai anlaşma görüşmelerinin yapılmayacağını yineledi.

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