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#1
Foto - Son 33 yılın rekoru: Türkiye’de mayıs bereketi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışı, hem normalin hem de geçen yıl aynı dönem yağışının üzerinde gerçekleşti. Buna göre, uzun yıllar mayıs yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 52,7 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Mayıs 2025'te metrekareye 48,2 kilogram, geçen ay ise 95,6 kilogram yağış düştü. Yağışlar, normaline göre yüzde 81, geçen yıl mayısa göre yüzde 98 arttı. Türkiye geneli mayıs yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

#2
Foto - Son 33 yılın rekoru: Türkiye’de mayıs bereketi

Geçen ay yağışlar Aydın ve Muğla'nın batısında, Antalya'nın güneybatı kesimleri ile Iğdır ve Ardahan çevrelerinde normallerine göre yüzde 20'den fazla azaldı. Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat, Samsun çevrelerinde ise normalinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Mayıs yağışları tüm bölgelerde normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde normallerinin 2 katından fazla yağış meydana geldi. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ise son 66 yılın en yüksek mayıs yağışını aldı.

#3
Foto - Son 33 yılın rekoru: Türkiye’de mayıs bereketi

TÜRKİYE'DE MAYISIN YARISI YAĞIŞLA GEÇTİ: İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 206,7 kilogramla Ordu'da, en az yağış metrekareye 35,6 kilogramla Muğla'da gerçekleşti. Ardahan, Aydın, Iğdır ve Kars dışında tüm iller normallerinin üzerinde yağış alırken, Adana, Aksaray, Amasya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Tokat, Trabzon ve Tunceli illerinde son 66 yılın en yüksek mayıs yağışı kaydedildi. Mayısta Türkiye genelinde ortalama 15,2 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer 25 günün üzerine çıkarken, Antalya'nın güneybatısı ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde 5 günün altına indi.

#4
Foto - Son 33 yılın rekoru: Türkiye’de mayıs bereketi

TÜM BÖLGELERDE YAĞIŞLARDA ARTIŞ YAŞANDI: Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar, normaline göre yüzde 52, geçen yıl mayıs yağışlarına göre yüzde 60 arttı. Ege Bölgesi'nde mayısta yağışlarda, normaline göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla artış yaşandı. Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay yağışlarda hem normaline göre hem de geçen yıl mayıs yağışlarına göre yüzde 100 artış kaydedildi. İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 99, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar, normaline ve 2025 Mayıs yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay yağışlarda normaline göre yüzde 48, geçen yıla göre yüzde 44 artış yaşandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise mayıs yağışlarında normaline göre yüzde 73, 2025 Mayıs yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.

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