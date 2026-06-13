TÜM BÖLGELERDE YAĞIŞLARDA ARTIŞ YAŞANDI: Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar, normaline göre yüzde 52, geçen yıl mayıs yağışlarına göre yüzde 60 arttı. Ege Bölgesi'nde mayısta yağışlarda, normaline göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla artış yaşandı. Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay yağışlarda hem normaline göre hem de geçen yıl mayıs yağışlarına göre yüzde 100 artış kaydedildi. İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 99, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar, normaline ve 2025 Mayıs yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay yağışlarda normaline göre yüzde 48, geçen yıla göre yüzde 44 artış yaşandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise mayıs yağışlarında normaline göre yüzde 73, 2025 Mayıs yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.