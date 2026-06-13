TÜRKİYE'DE MAYISIN YARISI YAĞIŞLA GEÇTİ: İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 206,7 kilogramla Ordu'da, en az yağış metrekareye 35,6 kilogramla Muğla'da gerçekleşti. Ardahan, Aydın, Iğdır ve Kars dışında tüm iller normallerinin üzerinde yağış alırken, Adana, Aksaray, Amasya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Tokat, Trabzon ve Tunceli illerinde son 66 yılın en yüksek mayıs yağışı kaydedildi. Mayısta Türkiye genelinde ortalama 15,2 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer 25 günün üzerine çıkarken, Antalya'nın güneybatısı ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde 5 günün altına indi.