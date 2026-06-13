

Milyonlarca öğrenci 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına odaklanmış durumda. Veliler ise toplu taşıma uygulamalarını araştırmaya başladı. Peki 13 Haziran 2026 LGS günü otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da EGO otobüsleri ve metro ücretsiz olacak mı? İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray ve İETT ücretsiz mi? İstanbul'da o belgeyi gösterenlere ulaşım ücretsiz.

13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan LGS sınavı öncesi milyonlarca kişi 'İstanbul'da yarın ulaşım ücretsiz mi? 13 Haziran 2026 otorbüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?' sorularını araştırmaya başladı. Peki, Yarın Ankara ve İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? LGS günü (13 Haziran) otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? İşte 13 Haziran Cumartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray'da uygulanacak son durum...

YARIN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrenciler ve veliler ulaşım düzenlemelerini araştırıyor. Sınava zamanında ulaşmak isteyen adaylar, "LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt ararken, Ankara ve İstanbul'dan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınav öncesinde belediyeler tarafından ulaşımda yoğunluk yaşanmaması için çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Özellikle sınav sabahı otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.

13 HAZİRAN 2026 ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavı kapsamında gerekli ulaşım planlamaları tamamlandı.

Bu kapsamda 18 farklı EGO otobüs hattında toplam 32 ilave servis hizmet verecek. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda sınava girecek öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla EGO otobüsleri ile raylı sistemlerden ücretsiz yararlanabilecek.

İSTANBUL'DA O BELGEYİ GETİRENLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ! 13 HAZİRAN 2026 İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak merkezi sınava katılacak olan öğrenciler ve sınavda görevli öğretmenler için İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), adayların sınav merkezlerine ulaşımında herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına bu özel kararı hayata geçirdi.

KİMLER BU UYGULAMADAN YARARLANACAK?

Söz konusu ücretsiz ulaşım imkanından şu gruplar yararlanabilecek:

Sınava girecek öğrenciler: Sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Sınav görevlileri: Görevli belgelerini göstermeleri halinde ücretsiz seyahat edebilirler.

HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları uygulamaya dahildir:

İETT otobüsleri ve özel halk otobüsleri, Metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatları, Metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ve deniz motorları