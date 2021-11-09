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Spor Beşiktaş’ta flaş karar! 3 futbolcunun bileti kesildi
Spor

Beşiktaş’ta flaş karar! 3 futbolcunun bileti kesildi

En son Trabzonspor’a kendi evinde yenilen Beşiktaş’ta Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala'yı gözden çıkardığı ve Siyah Beyazlı ekibin 3 oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 09:37:00 -
Beşiktaş’ta flaş karar! 3 futbolcunun bileti kesildi

Trabzonspor 'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan ve lider durumda bulunan Karadeniz ekibinin 10 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise beklentilerin altında kalan Beşiktaş 'ta sürpriz gelişme... Ajansspor'da yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala'yı gözden çıkardı.

Salih Uçan da gidebilir

Tecrübeli teknik adamın bu kararı sonrası Siyah Beyazlı ekibin 3 oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planladığı belirtildi. Yönetimin ayrıca Sergen Yalçın'ın çok istediği Salih Uçan'dan da memnun olmadığı ve sezon sonuna kadar ki durumuna göre karar verileceği ifade edildi.

Beklentilerin altında kaldılar

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta skor katkısı veremedi. Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve kendisinden beklenen performansı bir türlü veremeyen Oğuzhan, bu sezon 8 maçta görev aldı, skora katkı sağlayamadı.

Sezon başında sol bek hattına Umut Meraş’ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz’la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan Fabrice N'Sakala, ek olarak 8+3 kuralı da eklenince kadroda geri planda kalmıştı. Demokratik Kongolu futbolcunun ayrılığıyla birlikte Kartal hem bu ismin maliyetinden kurtulmayı hem de yabancı kotasında yer açmayı planlıyor.

 

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