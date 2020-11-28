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Spor Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin kamp kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin kamp kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:39:33 -
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin kamp kadrosu belli oldu


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre derbi kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.

Defans: Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.



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