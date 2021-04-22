  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta Cyle Larin sevinci
Spor

Beşiktaş'ta Cyle Larin sevinci

Beşiktaş'ta Kanadalı oyuncu Cyle Larin’in ciddi bir probleminin bulunmadığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 08:41:00 -
Beşiktaş'ta Cyle Larin sevinci

Sivasspor maçının uzatma dakikalarında sakatlanarak yerini Bernard Mensah’a bırakan Cyle Larin dün tesislerde kontrolden geçirildi.

Milliyet'in haberine göre; Teknik heyeti bir hayli endişelendiren Kanadalı oyuncunun ciddi bir probleminin bulunmadığı belirlendi. Bir süre idmanlarda kontrollü çalışacak olan Cyle Larin, Hes Kablo Kayserispor maçında büyük ihtimalle takımdaki yerini alabilecek.

Aboubakar Kayseri maçında yok, Rize'de zor

Kartal’da Vincent Aboubakar’ın durumu belli oldu. Demir Grup Sivas maçında sakatlığı nükseden Kamerunlu golcünün sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.Deneyimli golcü, Hes Kablo Kayserispor ile cumartesi günü oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak.

Aboubakar'ın oynaması zor!

Aboubakar’ın Çaykur Rizespor ile 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giymesinin de zor olduğu aktarıldı. Yoğun tedavi uygulanan yıldız futbolcunun, Atakaş Hatayspor’la 1 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakaya yetiştirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takım adı bile verildi! Türk futbolunu sarsan 'şike' çıkışı
Spor

Takım adı bile verildi! Türk futbolunu sarsan 'şike' çıkışı

Giresunspor ve Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, rakiplerini 'şike' yapma..
Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo
Gündem

Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo

Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan, ev ve banka kasasında yüklü miktarda para ele geçir..
‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı
Dünya

‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın İHA ve SİHA’ları ile ilgili açıklamalarda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay