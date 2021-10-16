  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'ta Atiba şoku
Spor

Beşiktaş'ta Atiba şoku

Beşiktaş'ın bel kemiği Atiba Hutchinson sakatlandı. Atiba'nın Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 13:04:00 -
Beşiktaş'ta Atiba şoku

Beşiktaş, Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini açıkladı. Atiba Hutchinson, Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Süper Lig ’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson’ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Atiba Hutchinson’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır
Gündem

İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker’den mahkumlara ilişkin açıklama: Hapishanelerde cuma namazı kılınmalıdır

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Çeker, cezaevlerinde kalan mahkum..
Müjde verildi... Türkiye yeni rekora hazırlanıyor
Ekonomi

Müjde verildi... Türkiye yeni rekora hazırlanıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Güneydoğu'da petrol üretme faaliyetlerinde son 73 yılın rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
Mutasyon koronavirüs olanlar dikkat! Kör olabilirsiniz
Gündem

Mutasyon koronavirüs olanlar dikkat! Kör olabilirsiniz

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, koronavirüsün gözdeki retinayı enfekte edebileceğini ve hastalığın bu şekilde vücuda yayılabileceğini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay