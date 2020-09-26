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Spor Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacak
Spor

Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:27:05 -
Beşiktaş'ta Atiba sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.

Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.

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