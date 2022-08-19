Beşiktaşlıların beklediği haber geldi!
Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza, sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın Avusturya kampında Werder Bremen ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Josef De Souza, sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Tedavisi devam eden ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Brezilyalı antrenmanlara başladı. Dün Welinton ile beraber koşu yapan Josef'in, sağlık heyetinin vereceği rapor doğrultusunda kısa süre içinde formasına kavuşması bekleniyor.
Orta sahada büyük bir dinamo olan Brezilyalı yıldız Josef De Souza'nın yokluğunda teknik direktör Valerian Ismael, o bölgede Kayra ve Salih'le birlikte Gedson'un patrneri olarak yöntem geliştirmişti.. Ama son oynanan maçlarda o bölgedeki eksiklik iyice gün yüzüne çıktı..
Özellikle Kayra'dan beklenen etki sağlanamayınca bu haber teknik heyetin yüzünü güldürdü.
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