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Beşiktaşlılardan Alirıza’ya forma sürprizi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Kale Mahallesi’nde yaşayan Beşiktaş tutkunu olan bedensel engelli 38 yaşındaki Alirıza Dalkara’yı ziyaret ederek, forma hediye etti.

31 Mart 2019 Pazar 12:02
Beşiktaşlılardan Alirıza’ya forma sürprizi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Kale Mahallesi’nde yaşayan Beşiktaş tutkunu olan bedensel engelli 38 yaşındaki Alirıza Dalkara’yı ziyaret ederek, forma hediye etti.


Salihli’de birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Erkan Esen Başkanlığı’ndaki Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Kale Mahallesinde ikamet eden 38 yaşındaki bedensel engelli ve Beşiktaş tutkunu Alirıza Dalkara’yı evinde ziyaret etti.Ziyarette Dernek Başkanı Esen, Dalkara’yı tutkunu olduğu ve üzerinde 45 numaralı Alirıza yazan Beşiktaş forması ile atkısı hediye etti.


Salihli Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Erkan Esen, “Alirıza çok sevdiğimiz iyi bir Beşiktaşlı arkadaşımız. Dernek üyelerimizle birlikte fırsat buldukça kendisini ziyarete geliyoruz. Çünkü şehir merkezine uzak bir mahallede yaşadığı için kendisi her zaman yanımıza gelemiyor. Bizde kendisini yalnız hissetmemesi ve büyük Beşiktaş ailemizin bir parçası olduğunu bilmesi için biz onun yanına gidiyoruz. Fırsat buldukça yanına gelmeye devam edeceğiz.” dedi. Esen “Salihli Beşiktaşlılar Derneği olarak ilçemize yakın uzak bütün Beşiktaşlı renktaşlarımızın her zaman yanındayız.” dedi.


Koyu Beşiktaş taraftarı Alirıza, hem ziyaretlerinden hem de forma ve atkı jestinden dolayı Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyelerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:02
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