Beşiktaşlı futbolcu silahlı saldırıya uğradı! Kulüpten açıklama geldi
Beşiktaşlı futbolcu Jean Onana, hırsızlık girişimi sonrası silahlı saldırıya uğrarken olaydan yara almadan kurtuldu.
Beşiktaş'ın devre arasında Fransa'nın Marsilya kulübüne kiraladığı Jean Onana, hırsızlık girişimi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Onana saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Beşiktaş Kulübünden açıklama
Saldırı sonrasında Beşiktaş Kulübü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."