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Spor Beşiktaş'la ilgili büyük sürpriz
Spor

Beşiktaş'la ilgili büyük sürpriz

Yeniakit Publisher
2024-07-08 14:51:00 -
Beşiktaş'la ilgili büyük sürpriz

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine son olarak Manchester United forması giyen deneyimli savunmacısı Harry Maguire'yi aldı. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre siyah beyazlı ekip, Maguire'a 2 yıllık sözleşme teklif etti. İşte detaylar...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer iddialarının arkası kesilmiyor. Son olarak gündeme gelen isim ise İngiliz Milli Takımı ve Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire oldu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar, Manchester United'ın kaptanı Maguire ile görüşme halinde.

YENİ BİR MACERA İSTİYOR

Son dönemde performansı çok eleştirilen tecrübeli stoperin de ülkesinden ayrılarak yeni bir maceraya atılmak istediği, Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

Siyah-beyazlıların Maguire'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Manchester United formasıyla 22 Lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup, 2 EFL Cup maçına çıkan Maguire İngiltere Milli Takımı'nın formasını tam 63 kez giydi.

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