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Spor Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:00:12 -
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal da kadroda yer aldı. Durumu son antrenmanda netlik kazanan Dorukhan Toköz de teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ve Ajdin Hasic ile yeni tip koronavirüs karantina süresi henüz bitmeyen Bernard Mensah, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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