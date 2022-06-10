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Spor Beşiktaş'ın yeni Vida'sı imzaya geliyor!
Spor

Beşiktaş'ın yeni Vida'sı imzaya geliyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vida'nın sözleşmesinin bitmesi sonrasında takımdan ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'le anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 13:02:00 -
Beşiktaş'ın yeni Vida'sı imzaya geliyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vida'nın sözleşmesinin bitmesi sonrasında takımdan ayrılmasının ardından geçtiğimiz sezon Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'le anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Süper Lig 'de sezonu 59 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, ilk olarak sözleşmesi sona erip takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın yerini doldurmak için harekete geçti.

Kartal, stopere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen ve oradaki sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Romain Saiss'le anlaşma sağladı.

Saiss, 13 Haziran'da oynanacak Liberya-Fas maçının ardından Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalaycak. Faslı oyuncunun Salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.

32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyom Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu. Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.

 

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