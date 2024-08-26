Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Felix Uduokhai İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, transfer görüşmelerinde bulunduğu Felix Uduokhai, resmi işlemler için İstanbul'a geldi.
Felix Uduokhai, Beşiktaş'la transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
Tecrübeli stoper oyuncusu Beşiktaş'la transfer görüşmelerini resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.
FELIX UDUOKHAI'NİN KARİYERİ
Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.
Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.