Beşiktaş'ın yeni maestrosu adım adım geliyor!

Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Konyasporlu Amir Hadziahmetovic transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Amir için yapılan bonservis teklifi belli oldu.

Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın çok istediği Amir Hadziahmetovic transferi bitmeye çok yakın. Yıldız isim için yapılan transfer teklifi ortaya çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer dönemine oldukça hızlı bir başlangıç yapıldı. Siyah-beyazlıların golcüsü Wout Weghorst'un kiralık anlaşması Burnley tarafından feshedildi. Beşiktaş bu ayrılıktan kasasına 2 milyon 825 bin euro koydu. Siyah-beyazlılara veda eden bir diğer isim Francisco Montero oldu. İspanyol savunmacı, Bundesliga 2 temsilcisi Hamburg'a kiralandı. Siyah-beyazlılar, Al Nassr'dan Aboubakar'ı transfer etti.

Galatasaray'ın Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'i para artı takas formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Bosna Hersekli orta sahayı kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AMIR İÇİN BONSVERİS TEKLİFİ

Transferde 6 numaraya odaklanan Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Josef de Souza’nın sakatlık sorunları nedeniyle orta sahaya mutlaka bir takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için Konyaspor’la el sıkıştı.

Kartal, Hadziahmetovic için son olarak 3 milyon euro bonservisin yanı sıra 1 milyon euro başarı bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay teklif etti. Yeşil-beyazlılar, Hadziahmetovic’in de Beşiktaş’a gitmeyi çok istemesi nedeniyle bu teklifi kabul etti. Milliyet'e göre; başarılı futbolcunun kulüpteki alacaklarını da bıraktığı ve transferin artık imzaya kaldığı aktarıldı

Süper Lig’in 23. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının stadı henüz netlik kazanmadı. Sivas 4 Eylül Stadı’nın bozulan zemini yaklaşık 20 gündür bakımda bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri yarın zeminde inceleme yapacak. Yetkililer izin verirse müsabaka cumartesi günü Sivas’ta oynanacak. TFF’den zemin için onay çıkmaması halinde ise maçın büyük olasılıkla Yeni Malatya Stadı’nda oynanacağı ifade edildi. Yeni Malatyaspor’un haftayı Çaykur Rizespor deplasmanında geçirecek olması nedeniyle çakışma probleminin de söz konusu olmadığı kaydedildi