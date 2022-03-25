Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'da
Beşiktaş’ın teknik direktörlük görevi için anlaştığı Valerien Ismael, İstanbul’a geldi.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, İstanbul’a geldi.
Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş’ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetim de onay verdi.
Valerian Ismael, imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.
46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.