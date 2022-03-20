Beşiktaş'ın yeni hocası açıklandı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı yeni teknik direktörün ismini resmen verdi, Valerien İsmael ile her konuda anlaştıklarını duyurdu.

Ceyhun Kazancı'nın Fanatik'e yaptığı açıklamaların tamamı:

"Ben Valerien İsmael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer Başkanımız Ahmet Nur Çebi onay verir ise hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak."

Başkan Çebi ve kurmaylarının pazartesi günü yönetim toplantısında İsmael ismini masaya yatıracağı ve toplantı sonrasında Fransız teknik adamı açıklayacağı gelen haberler arasında.

Öte yandan Kazancı'nın, Ismael ile yaptığı pazarlıklarda 46 yaşındaki hocayla 1+1 yıllık sözleşme süresi ve yıllık tüm teknik ekibe toplamda 700 bin Euro'luk maaş önerisiyle anlaştığı da kaydedildi.

Pazartesi yönetim kurulundan onay çıkması halinde Ismael salı günü İstanbul'a gelecek.