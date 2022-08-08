Beşiktaş'ın stoperi Arabistan'a gidiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak edilirken, Siyah-Beyazlıların, Brezilyalı stoperi Welinton'a sürpriz bir talip çıktı.

Resmi teklif iletildi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın, Sambacı'yla ilgilendiği iddia edildi. A Spor'un haberine göre; Suudi temsilcisi, 33 yaşındaki savunmacı için harekete geçti ve Kara Kartal'a resmi teklifini iletti.

Kabul etmeye sıcak...

Haberde; Al Ettifaq'ın, Welinton için ilk etapta 1 milyon Euro'luk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi.

Roman Saiss ve Emrecan Uzunhan gibi iki stoper takviyesi yapan Siyah-Beyazlıların da 33 yaşına gelmiş Welinton'a gelen bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı ancak pazarlıklarda rakamı biraz daha yukarı çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, kısa zamanda transferin sonuçlanabileceği de gelen haberler arasında.

Sürpriz alternatif!

Öte yandan A Spor bir transfer haberi daha paylaştı. Beşiktaş, İtalyan ekibi Verona'da forma giyen Koray Günter için de devreye girdi. Siyah-Beyazlıların, Çizme temsilcisiyle görüşmelere başladığı kaydedildi.