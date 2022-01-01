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Spor Beşiktaş'ın 'sakat' adamı!
Spor

Beşiktaş'ın 'sakat' adamı!

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor. Fransız kanat oyuncusu oynadığı maçlarda katkı vermesine rağmen o kadar fazla sakatlık yaşadı ki 3 sezonda 45 maç kaçırdı ve sabırlar taştı. Beşiktaş, N'Koudou ile devam etmek istemiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 12:30:00 -
Beşiktaş'ın 'sakat' adamı!

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor. Fransız kanat oyuncusu oynadığı maçlarda katkı vermesine rağmen o kadar fazla sakatlık yaşadı ki 3 sezonda 45 maç kaçırdı ve sabırlar taştı. Beşiktaş, N'Koudou ile devam etmek istemiyor.

Beşiktaş ’ta Georges Kevin N’Koudou ile yol ayrımına gelindi. 2.5 sezon önce İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan gelen Fransız oyuncunun sözleşmesi 2023’te bitecek olmasına karşın yönetimin N’Koudou ile devam etmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun sık sık sakatlık yaşayıp takımdan uzak kalmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta görev aldığı 2.5 sezonda toplam 7 farklı sakatlık yaşayan N’Koudou takımını 45 maçta yalnız bıraktı. Bu sezon iki farklı dönemde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 11’i lig olmak üzere 17 karşılaşmada forma giyemedi. Bağ yaralanması nedeniyle takımdan uzak kalan N’Koudou’nun şubat ayının ilk haftasında sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu sezon 5’i ilk 11’de olmak üzere 9 maça çıkan N’Koudou 2 gol attı.

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