Beşiktaş’ın ne kadar borcu var?

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak. Beşiktaş'ın yıllık olağan mali genel kurulunda, 2021 yılı itibarıyla kulübün borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın faiz borcunun günlük 1 milyon lira olduğunu söyleyen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, "Faiz taksimetresi çalışıyor. Günde 1 milyon liranın üstünde faiz ödüyoruz. Şu anda da çalışıyor. Bankacılar, cumartesi günü 'bunların bugün geliri yok, almayalım' demiyorlar. Bir sabah geliriz ki kulübü elimizden almışlar. Buna da çok zaman kalmadı. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten zor ve önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.