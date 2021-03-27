Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'dan Galatasaray açıklaması

2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlı ekiple önemli başarılar yakalayan, Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, sosyal medya hesabından Galatasaray açıklaması yaptı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Çin'in güçlü ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen ve bu ekipte yüksek bir ücret kazanan Brezilyalı yıldız, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili şu açıklamayı yaptı,

"Galatasaray kurumuna çok saygı duyuyorum ama bu haberler doğru değil. Kulüp veya kimseyle anlaşmam yok!

Türkiye'de ben bir kartalım"

Talisca'nın bu açıklamasını Beşiktaşlı taraftarları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.