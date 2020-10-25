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Spor Beşiktaş’ın devre arasındaki hedefi belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın devre arasındaki hedefi belli oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında Cenk Tosun için harekete geçecek. Sakatlığı sonrasında sahalara dönmeye hazırlanan oyuncunun durumunu takip eden yönetim, ardından da Everton'a kiralama teklifinde bulunacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:02:00 -
Beşiktaş’ın devre arasındaki hedefi belli oldu

Transfer döneminin son günlerinde bir çok isim sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet takviyesinin daha yapılacağını açıklamıştı. Başkanın gönlündeki oyuncunun ise Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Ahmet Nur Çebi bu kez işi bitirmek istiyor.

Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve 2 Kasım'da sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Cenk'in Everton'daki durumunu ocak ayında takip edecek olan siyah-beyazlılar, yeterli şansı bulamaması ve ayrılmayı düşünmesi halinde eski futbolcusuna teklif yapacak. Oyuncu da Avrupa Şampiyonası için düzenli forma giyeceği bir takım arıyor.

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