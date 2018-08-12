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'Beşiktaş'ın Dervişi' Süleyman Seba yarın anılacak

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenecek programla anılacak.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:41
'Beşiktaş'ın Dervişi' Süleyman Seba yarın anılacak

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, kabri başında anılacak.

Beşiktaş için büyük fedakarlıklarda bulunan Seba, 4 yıl Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Anma töreni, Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında saat 11.00'de başlayacak.

Beşiktaş Kulübü, anma törenine katılmak isteyenler için Vodafone Park'taki kulüp binasının önünden saat 10.30'da servis kaldıracak.

Siyah-beyazlı kulübün 1984-2000 yıllarında kesintisiz başkanlığını yapan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014'te hayata veda etmişti.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:41
  1. süleyman seba

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