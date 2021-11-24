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Spor Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın Ajax takımı ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:25:00 -
Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı kart cezalısı Josef de Souza kadroda yer almadı.

Sakatlığı geçen Michy Batshuayi ise karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Beşiktaş, Ajax maçının hazırlıklarını tamamladı 

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, basın mensuplarına açık olan 15 dakikalık bölümde koşu çalışmaları yaptı.

Basına kapalı bölümde ise siyah-beyazlıların, pas çalışmalarının ardından taktik uygulamalar üzerinde durduğu, idmanı tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ile bitirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Serdar Saatçı, çalışmada yer almadı. Sol arka adalesinden sorun yaşayan Rıdvan Yılmaz da çalışmaya katılmadı. Durumu netlik kazanacak Rıdvan, kamp kadrosuna dahil edildi.

Başkan Çebi'den destek

Beşiktaş'ın antrenmanını kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve Bilgihan Sürmen de izledi.

Basın mensuplarının yanına gelen Çebi, Sergen Yalçın ve oyunculara destek verdi.

Kısa sohbette birlik mesajı veren Çebi, Sergen Yalçın'ın kötü gidişi sonlandırıp ayağa kalkacakları yönündeki açıklamasına destek vererek, "Kalkacağız tabii ki doğru söylemiş. Biz onunla hep yan yanayız. Oyuncularımızla beraber ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

 

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