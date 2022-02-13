Beşiktaş'ın 10 numarası ayrılıyor mu?

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta sezon sonu bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda uzun yıllar forma giyen Oğuzhan Özyakup'un da bu oyunculardan biri olduğu iddia edildi.

Süper Lig'de bu sezon 24. hafta itibarıyla zirvenin 20 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta sezon sonu radikal değişiklikler yaşanabilir. Siyah-beyazlılarda sezon sonu bazı isimlerin takımdan ayrılması beklenirken bu oyunculardan birinin de tecrübeli yıldız Oğuzhan Özyakup olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'a 2012-13 sezonunda gelen ve bir dönem futboluyla taraftarın sevgilisi olan Oğuzhan Özyakup, son yıllarda kayıpları oynadı. Sabah'ta yer alan habere göre haziranda sözleşmesi biten Oğuzhan, istikrarsız görüntüsüne devam edince kredisini de tamamen tüketti.

2 milyon euro net ücret kazanan tecrübeli orta sahaya siyah-beyazlı yönetim tarafından teklif yapılmazken sürecin bu şekilde sona ermesi bekleniyor. Oğuzhan'a yeni sezon için Başakşehir'in ilgisi olduğu, futbolcunun Hollanda'ya dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.