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Spor Beşiktaş'a Vikingli geliyor
Spor

Beşiktaş'a Vikingli geliyor

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş'ta Ocak ayı hareketli geçecek. Siyah-Beyazlılar, Bologna forması giyen Skov Olsen ile ilgili girişimlerini hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 01:22:00 -
Beşiktaş'a Vikingli geliyor

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş'ta Ocak ayı hareketli geçecek. Siyah-Beyazlılar, Bologna forması giyen Beşiktaş'a Vikingli geliyor ile ilgili girişimlerini hızlandırdı.

Bir yandan teknik direktör diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Danimarkalı oyuncu Andreas Skov Olsen'i listesine aldı.

Rangers News sitesinde yer alan habere göre; İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Haberde, Danimarkalı sağ kanat oyuncusunu Beşiktaş, Glasgow Rangers ve Real Sociedad'ın kadrosuna katmak için mücadele ettiği belirtildi.

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