Beşiktaş'a kaptan Vida'dan müjde!

Beşiktaş, Süper Lig'deki Altay maçında attığı golle kredisini yükselten Domagoj Vida ile yeniden görüşecek. Hırvat defansın şu an aldığı rakamın yarısına 'evet' diyeceği belirtildi. Eşinin de İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemesi sebebiyle yeni kontrata sıcak bakan deneyimli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı ifade edildi.

Altay karşılaşmasında attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandıran ve 280 gün sonra gol sevinci yaşayan Domagoj Vida kredisini yükseltti.

Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat stoperin indirim yaparak kalmasını isteyen siyah beyazlı yönetim, Altay sınavı sonrası Vida ile tekrar bu konuyu görüştü. Tecrübeli kramponun da olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Eşinin de İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemesi nedeniyle yeni kontrata sıcak bakan Vida ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı bildirildi.