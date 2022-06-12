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Spor Beşiktaş'a imza atmayan Larin'in görüştüğü takım şaşırttı!
Spor

Beşiktaş'a imza atmayan Larin'in görüştüğü takım şaşırttı!

Beşiktaş'ın yeni sözleşme için ikna edemediği Cyle Larin'in Olympiakos'la görüştüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 11:30:00 -
Beşiktaş'a imza atmayan Larin'in görüştüğü takım şaşırttı!

Beşiktaş'ın yeni sözleşme için ikna edemediği Cyle Larin'in Olympiakos'la görüştüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin'i Olympiakos'un ciddi şekilde istediği belirtildi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Cyle Larin'in uzun süredir Olympiakos'un listesinde olduğu ve tarafların görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Serbest oyuncu konumunda olan Larin'in istediği maaş konusunda detayların görüşüldüğü bilgisini veren Romano, Kanadalı oyuncunun 9 numara ve kanat oyuncusu olarak Olympiakos'a katkı verebileceğini hatırlattı.

2018'den bu yana Beşiktaş'la sözleşmesi bulunan Clye Larin, geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 maçta 8 gol 1 asistle siyah beyazlılara katkı sağlamıştı.

 

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