Beşiktaş'a Ganalı golcü geliyor!

Transferde önceliği takıma kaliteli bir golcü katmak olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Kartal'ın Jordan Ayew için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Gelecek sezon için yıldız bir golcü arayışında olan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Sörloth ve Buksa gibi isimlerle de temaslarını sürdüren Kara Kartal flaş bir ismi gündemine aldı.

Kartal, Ayew'in menajeriyle temasa geçti

Fotomaç'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Jordan Ayew ile temas kuruldu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ganalı golcünün Ada'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah- Beyazlılar'ın oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının görüşüldüğü öğrenildi.

Piyasa değeri 6 milyon Euro

Marsilya, Aston Villa, Swansea gibi takımların da formasını giyen 30 yaşındaki yıldız bu sezon 33 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol, 3 asiste imza attı. Crystal Palace, 2019 yılında Swansea'ye 2.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro...

Jordan Ayew, Fenerbahçe'de forma giyen Andre Ayew'in kardeşi... Bilindiği gibi Andre Ayew 2018 yılında Fenerbahçe'de forma giymişti. Jordan Ayew kariyerinde 445 maça çıktı. Ganalı futbolcu bu maçlarda 75 gol atarken 47 de asist yaptı. Ayew'in Premier Lig'de 200 maçta 28 golü bulunuyor.

Jordan Ayew için şimdiye kadar 24.6 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. 73 kez Gana Milli Takım formasını giyen tecrübeli golcü 18 kez fileleri havalandırmayı başardı.