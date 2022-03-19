Beşiktaş'a, Fenerbahçeli yıldız mı geliyor?
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Yolları ayıracağız" dediği Berke Özer için bir son dakika haberi gündeme geldi. Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş, genç file bekçisi için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Yolları ayıracağız" dediği Berke Özer için bir son dakika haberi gündeme geldi. Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş, genç file bekçisi için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle temasa geçti.
TEMASA GEÇİLDİ
Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde Berke Özer için devreye girdiği öğrenildi... Genç kalecinin menajeri ile temas kuran siyah - beyazlılar transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.
ERSİN YERİNE BERKE
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda kaleyi yine yerli bir isme emanet etmek istiyor. Bu yüzden de Berke Özer'in durumunu yakından takip ediyor.
FRANSA'DAN İLGİ VAR
Bilindiği gibi Ersin Destanoğlu'nu Nice ve Lyon takımları istiyor... Beşiktaş istediği bonservis ücretini aldığı taktirde genç eldiven ile yollarını ayıracak.
BİR TEK MERT GÜNOK
Kartal'ın kadrosunda Ersin dışında Mert Günok bulunuyor. Ağır bir sakatlık geçiren tecrübeli kalecinin dönüşü de zaman alacağı için Beşiktaş kaliteli bir yerli kaleciyle yoluna devam etmeyi planlıyor.
BERKE ÖZER, BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI
Berke Özer bu sezon Fenerbahçe'de 19 karşılaşmada görev yaptı. 20 gol yerken 5 kez de kalesini gole kapattı.