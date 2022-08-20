Beşiktaş'a bir Faslı daha geliyor!

25 yaşındaki Samy Mmaee'nin Beşiktaş'a gelmek için kulübü Ferencvaros'a rest çekmesi üzerine siyah-beyazlılar, Faslı stoper için temaslarını hızlandırdı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılarda gündemde olan Samy Mmaee ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında olan Samy Mmaee'nin, siyah-beyazlılara gelmek için Macar ekibinin lig maçlarında oynamadığı öğrenildi.

Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov'a takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Faslı oyuncu, yönetimden de transferine onay verilmesini istedi.

Takımının oynadığı son 3 resmi maçta forma giymeyen Samy Mmaee'nin kararlı tavrını gören Ferencvaros yönetimi, istediği bonservis bedelini 2 milyon euro seviyelerine kadar düşürdü. Ferencvaros, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon euroluk tekliflerini reddetmişti.

Macar ekibinde 3. sezonunu geçiren Samy Mmaee, geçen sezon 37 maçta forma giydi. 25 yaşındaki stoper, 9 kez Fas milli takımında görev yaptı.