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Spor Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:43:56 -
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Akşam saatlerinde Denizli'ye gidecek Beşiktaş, burada kampa girecek.

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