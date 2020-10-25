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Spor Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında
Spor

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında

Süper Lig'de 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve 5. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, 6. haftada yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:56:57 -
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti.

Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.


- Geçen sezonki kabustan kurtulmaya çalışacak


Geçen sezona benzer bir başlangıçla 2020-2021'e başlayan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşısında çıkış arayacak.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ligdeki son 2 maçında ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 4 maçında da aynı performansı gösterdi. Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen ve Göztepe'ye 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek 4 puan elde edebildi.

Geçen sezonun 4. haftasının ardından üst üste 2 maçta daha puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek bunu tersine çevirmeye çalışacak.


- Sakat oyuncuların durumu


Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Denizlispor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dorukhan Toköz'ün son durumu ise bugünkü idmanda netlik kazanacak. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou da Denizli'ye götürülmeyecek.

Yeni tip koronavirüs karantina süresi henüz tamamlanmayan Bernard Mensah da Yukatel Denizlispor mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.

Takımla çalışmalarını sürdüren Adem Ljajic'in ise yarınki karşılaşmada görev alması bekleniyor.


- İki takviye daha yaptı


Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi kadrosuna iki takviye daha yaptı.

Fransız sağ bek Valentin Rosier'i kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekip, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'ı da kiraladı.


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