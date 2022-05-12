Beşiktaş yeni yıldızını çıkartıyor!

Yeni takım yapılanmasında altyapıdan çıkacak genç oyunculara büyük önem veren Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yeni genç yıldız adayını buldu.

Ajansspor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı takımda Önder Karaveli ile başlayan altyapı hamlesi Fransız teknik adam Valerien Ismael döneminde de devam edecek. Kariyeri boyunca genç futbolculara büyük önem veren 46 yaşındaki çalıştırıcı gözünü altyapıdaki genç golcüye dikti.

Ismael yeni yıldız peşinde

Fenerbahçe derbisinde Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçi'yi sahaya sürerek övgü alan Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael yeni bir yıldız adayı daha çıkarma peşinde.

Semih Kılıçsoy'u A takıma alacak

Fırsat buldukça U19 takımının maçlarını izleyen ve Altyapı Genel Koordinatörü Mehmet Ekşi ile bir araya gelen Fransız hocanın gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy’u çok beğendiği ve yeni sezondan itibaren A takıma alacağını söylediği öğrenildi.



Yeni Emirhan olabilir

16 yaşındaki Semih'in fiziki durumunu çok beğenen ve sistemine uygun olduğunu dile getiren İsmael yeni bir Emirhan İlkhan yaratmak istiyor. Öte yandan siyah beyazlı takımın bir başka genç oyuncusu Emirhan Delibaş’ın da yeni dönem de ağabeyleri ile birlikte olacağı ve bu oyunculara özel program verileceği belirtildi.

11 gol attı

1.78 boyundaki, her iki ayağını da kullanabilen Semih Kılıçsoy bu sezon U19 Süper Ligi'nde forma giydiği 27 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı.

“Hocanın ilgisinden çok memnunuz"

Valerian İsmael’in kendileriyle sık sık görüştüğünü söyleyen Beşiktaş Altyapı Genel Koordinatörü Mehmet Ekşi, “Biz bu ilgiden çok memnunuz . Önümüzdeki sezon bir çok oyuncumuz A takım da olacak. Ismael altyapı oyuncularımızdan Semih'i çok beğendi ve A takıma alacak. Hep söylüyorum isim diye yıllardır tranfsfer edilen bir çok oyuncudan bizim gençlerin hiçbir farkı yok. Yeter ki güvenin.“ diye konuştu.



