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Spor Beşiktaş yeni Emirhan İlkhan'ını duyurdu
Spor

Beşiktaş yeni Emirhan İlkhan'ını duyurdu

Beşiktaş, Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 18:16:00 -
Beşiktaş yeni Emirhan İlkhan'ını duyurdu

Beşiktaş, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin için Sİvasspor ile her konuda anlaştı.

NTV Spor'un son dakika haberine göre, siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Atakan Kesgin, Emirhan İlkhan ve Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından yerli rotasyonu için önemli bir transfer olarak duruyor.

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