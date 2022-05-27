Beşiktaş yeni Amokachi'sini buldu!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin gündemine flaş bir isim girdi. Kara Kartal'ın 2 metre boyundaki Paul Onuachu için teklif yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta santrfor adaylarına bir yenisi daha eklendi. Siyah-beyazlılar Belçika'nın Genk takımının dev forveti Paul Onuachu için teklif yaptı.

Onuachu, 2.01'lik boyuyla dikkat çekiyor. Nijeryalı forvet bu sezon 29 maçta forma şansı buldu. Bu maçlarda 19 gol kaydetti. Onuachu'nun ayrıca 3 asisti bulunuyor.

Nijeryalı oyuncuyla sezon başında İngiliz devleri Liverpool ve West Ham da ilgilendi. Ancak anlaşma sağlanamadığı için 20 Eylül'de kulübüyle sözleşme yeniledi. Onuachu'nun kulübü Genk ile 2024'e kadar sözleşmesi var.

Yaşı 28'e geldiği için beklediği teklifleri alamayan Paul Onuachu yılda 1.4 milyon euro kazanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Nijeryalı bu rakamın artmasını beklediği için menajerler tarafından adı Beşiktaş'ın önüne getirildi. Bu arada Nijerya'dan da sürpriz bir iddia geldi.

Onuachu'nun 28 Mayıs'ta sevgilisi Tracy ile dünya evine gireceğini yazan Pulse gazetesi, 2019'dan beri Genk'te forma giyen yıldız oyuncunun daha yüksek bir maaş kazanma zamanının geldiğine inandığını, bu yüzden yazın takım değiştireceğini iddia etti.

Genk formasıyla bugüne kadar 112 resmi maçta görev yapan Onuachu, 68 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplamda 78 gole direkt olarak katkı sağladı.

Yıldız golcü bu sezon geçirdiği uyluk sakatlığı sebebiyle 29 gün yeşil sahalardan uzak kaldı. Nijeryalı forvet kariyerinde en çok Midtjylland formasını (181) giyerken, bu takımda da 74 gol attı, 23 asist yaptı.

AMAKOCHİ EFSANE OLMUŞTU

Nijeryalı yıldız Beşiktaş formasını 3 yıl giymiş ve taraftarların büyük hayranlığını kazanmıştı. . Ligde 77 maçta 19, Avrupa Kupaları'nda ve Türkiye Kupası'nda 17'şer maçta 3'er, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupaları'nda da 3 maçta 1 olmak üzere, toplam 14 resmi maçta 26 gol kaydetti.