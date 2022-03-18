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Spor Beşiktaş yarın Hatayspor'u konuk edecek
Spor

Beşiktaş yarın Hatayspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:23:00 -
Beşiktaş yarın Hatayspor'u konuk edecek

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Adama Traore, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hatay temsilcisi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

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