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Spor Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Spor

Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Süper Lig'de geçen hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak - Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:43:34 -
Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, ligin 9. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.


- Savunmada sıkıntılı


Siyah-beyazlı ekip bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla dikkati çekiyor.

Oynadığı 8 maçta 14 gol yiyen Beşiktaş, sadece Yeni Malatyaspor karşısında gole izin vermedi.


- Ersin ve Dorukhan cezalı


Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Medipol Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da yarınki derbide forma giyemeyecek.


- Kalede yine Utku olacak


Ersin'in yokluğunda Medipol Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor.

Utku, Medipol Başakşehir karşısında 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla beğeni toplamıştı.


- Eksikler dönüyor


Milli maç arasında 8 oyuncusunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Medipol Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah-beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu.

Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.


- Gökhan Töre ve Hasic derbide oynayamayacak


Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kovid-19 test sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic de derbi mücadelesinde görev alamayacak.

Medipol Başakşehir maçı öncesi Kovid-19 testleri pozitif çıkan diğer oyuncuların ise son sonuçlarının negatif olduğu açıklanmıştı.




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