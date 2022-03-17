Beşiktaş, Tosun Paşası'na kavuşuyor

Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cenk Tosun ile Beşiktaş'ın yıllık ücret konusunda pazarlıkların yapıldığı öğrenildi.

Sezon sonunda Everton'la yollarını ayıracak olan Cenk Tosun, adale sakatlığı sebebiyle tedavisine İstanbul'da devam ediyor.

Beşiktaşlı taraftarların Tosun Paşa lakaplı tecrübeli futbolcusu, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymek için 2.2 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş'ın da son olarak 1.6 milyon euro seviyesine çıktığı kaydedildi.

"HER SENE YAZILIYOR"

Geçtiğimiz günlerde derbi için İstanbul'a gelen Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor. Her sene Beşiktaş yazılıyor, yaza kadar Everton ile devam, sonrasında karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DERBİYİ STATTA TAKİP ETTİ

Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan ve sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk Tosun, Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta takip etmişti.