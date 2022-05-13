Beşiktaş teklifi sundu! Sörloth pazarlığı...

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve bu doğrultuda da transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Beşiktaş, Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için büyük bir çaba harcıyor. Transfer listesinde 1 numaraya koyduğu Sörloth konusunda Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi RB Leipzig'le sıkı bir pazarlık içerisine girdi. Sörloth'un şu anda kiralık olarak formasını giydiği İspanyol temsilcisi Real Sociedad, yıldız oyuncunun satış opsiyonunu kullanmayacağını belirtti. Leipzig, görüşme halinde olduğu ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu Sörloth'u, yeni sezonda kiralık olarak vermeyeceğini net şekilde ifade etti.

Gelmeye sıcak bakıyor...

Bu doğrultuda Beşiktaş da Leipzig'e satın alma sürecindeki tekliflerini sundu. Kartal, 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ya da Norveçli futbolcunun bonservisinin yarısını alma seçeneklerini karşı tarafa sundu. Almanlar'ın da bu teklifler karşısında düşünmek için süre istediği ve görüşmelerin son ana kadar devam edeceği bilgisine ulaşıldı. 26 yaşındaki forvet de, şartların oluşması durumunda kariyerinde zirve yaptığı Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.