Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı
Ankaragücü'ne Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda elenen Beşiktaş'ta taraftar isyan etti. Bazı oyuncuların oynatılmamasına sert tepki gösterdiler.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ankaragücü'ne elenen Beşiktaş'ta taraftarlar ortaya koyulan futbol ve oyuncu değişikliklerine isyan etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptı.
Beşiktaş, normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Ankaragücü'ne penaltılarda mağlup oldu.
Değişiklikler taraftarı kızdırdı
Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı değişiklikler taraftarın tepkisin çekti. Şans bulan oyuncuların performansı da sert şekilde eleştirildi.
Dele Alli tepkisi
Beşiktaş'ta Cenk, Redmond, Masuaku, Dele Alli ve Ersin yedek bekledi. Oyuna sonradan giren Cenk golünü attı, ardından sakatlanıp çıktı. Gedson da uzatma bölümünün son saniyelerinde sakatlandı. Cenk'in yerine Atiba, Gedson'un yerine Necip girdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Cenk'in yerine Atiba'nın alınıp Dele Alli'nin sahaya girememesine anlam veremedi.
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