Beşiktaş, Sporting Lizbon'a yenildi

Beşiktaş - Sporting Lizbon

4. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Ghezzal topa gelişine voleyle vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

5. dakikada Ghezzal sağdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

15. dakikada Sporting Lizbon öne geçti. Porro'nun sağ taraftan içeriye yerden sert ortasında Sarabia tek vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Inacio, meşin yuvarlağı kafayla arkaya aşırdı, Coates altıpas içinde kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1

24. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Larin, arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-1

27. dakikada Sporting Lizbon yeniden öne geçti. Portekiz ekibinin ilk goldeki gibi sağdan kullandığı köşe atışında Paulinho'nun arka tarafa gönderdiği topu Coates, yine kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-2

38. dakikada De Souza'nın orta sahadan uzun pasında ceza sahası çizgisine yakın bir bölgede topu önüne indiren Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

41. dakikada Sarabia'nın soldan kullandığı köşe atışında Coates bir kez daha topa kafayı vurdu, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. Daha sonra maçın hakemi Slavko Vincic, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Vida'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Vincic, penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Sarabia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

62. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Adan gole izin vermedi.

67. dakikada Porro'nun sağdan ortaladığı topa arka direkte Paulinho kayarak vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

69. dakikada Ghezzal'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleciden sıyrılarak dar açıdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Sporting Lizbon bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Paulinho'nun şutunda, top üst direkten oyun alanına döndü. Seken topu kontrol eden Porro'nun vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

89. dakikada Sporting Lizbon, maçtaki dördüncü golünü buldu. Az adamla Beşiktaş savunmasını yakalayan Portekiz ekibinde ceza sahası dışında topu önünde bulan Paulinho'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4

Beşiktaş, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde yine kayıp

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Grubundaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü hafta mücadelesi sonunda puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

Avrupa kupalarında galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Avrupa'da son olarak 2019-2020 sezonunda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada ise bir beraberlik alıp, 5 kez yenildi.

Geçen sezon Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş; söz konusu maçlarda Wolverhampton'a 4-0, PAOK'a 3-1, Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Avrupa'da 17 maçtır gol yiyor

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında son 17 maçta kalesini gole kapatamadı.

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 17 karşılaşmada ise bunu başaramadı.

Beşiktaş, söz konusu 17 maçta kalesinde 38 gol gördü.

Sergen Yalçın ile galibiyet yok

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezonki Rio Ave maçını 1-1 beraberlikle tamamlarken, PAOK'a 3-1 yenildi.

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Son 16 Avrupa maçında 2 galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi.

Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetin ardından çıktığı 15 maçta istediğini elde edemedi.

Sarpsborg maçının ardından 2018-2019'da Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, Sarpsborg'u 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde sadece Slovan Bratislava'ya 2-1'lik skorla üstünlük kurabilen Beşiktaş, sonraki 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon iki maçın birinden berabere ayrılan ve birini yitiren Beşiktaş, bu sezon ise 3 mağlubiyet almaktan kurtulamadı.

Sporting Lizbon korner atışlarından 3 gol buldu

Maç öncesi kanat organizasyonları çalışan Sporting Lizbon, bunun karşılığını ilk yarıda almayı başardı.

İlk yarıda 5 korner kazanan konuk ekip, bunların üçünde gol buldu. Maçın 15. dakikasında kazanılan korner atışında Sebastian Coates'in kafa golüyle 1-0 öne geçen Sporting Lizbon, 27. dakikada aynı şekilde ve aynı oyuncusuyla bir kez daha fileleri havalandırdı.

Korner atışlarında savunma yapmakta zorlanan Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde bir başka korner atışında Vida'nın ceza alanı içinde topa elle müdahalesi sonrası penaltı atışındaki gole engel olamadı ve soyunma odasına 3-1 geride gitti.

VAR kararıyla penaltı, Teixeira'nın golü iptal

Maçın ilk yarısında Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla Sporting Lizbon bir penaltı kazanırken, Beşiktaş'ın Alex Teixeira ile bulduğu gol ise iptal oldu.

Sporting Lizbon'un korner atışı sonrası topu uzaklaştıran ve atağa çıkan siyah-beyazlı takım, rakip kalede gol aradı. Rakip oyuncunun müdahalesiyle Beşiktaş lehine top kornere giderken hakem Slavko Vincic, VAR uyarısının ardından Sporting Lizbon'un kazandığı korner atışı sonrası yaşanan pozisyonu bir kez daha izledi. Vincic daha sonra Sporting Lizbon lehine penaltı kararı verdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş, Alex Teixeira ile bir gol bulurken Vincic, VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Sergen Yalçın ve Ersin'e destek Gökhan Töre ve N'Sakala'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son bölümlerinde teknik direktör Sergen Yalçın'a tezahüratlarla destek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın oyuncuları Gökhan Töre ile Fabrice N'Sakala'ya ise tepki gösterdi.

Maç sonunda oyuncuları tribüne çağıran taraftarlar, 4 gol yiyen kaleci Ersin Destanoğlu lehine de tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlılar, maçın ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı. Bir süre sonra sahaya dönen Yalçın, taraftarları selamladı.

Tribünde arbede

Karşılaşma öncesi kale arkası tribününde siyah-beyazlı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Maç başlamadan ortam sakinleşirken bir süre sonra tribünde taraftarlar arasında bir kez daha gerginlik çıktı. Yaşanan arbede sonrası bazı taraftarlar sahaya atladı. Emniyet güçleri burada önlem alırken, sağlık ekipleri de bu tribüne yönlendirildi. Yaralanan bir taraftar sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Paulinho yine golünü attı

Sporting Lizbon'un 4. golünü atan Paulinho, Beşiktaş'a karşı üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

2019-2020 sezonunda Braga forması giyen Paulinho, Braga'nın siyah-beyazlı takımı 3-1 yendiği maçta iki kez fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'ı 4-1 yenen Sporting Lizbon, gruptaki ilk galibiyetini aldı. İlk maçında Ajax'a evinde 5-1 yenilen Portekiz temsilcisi, Borussia Dortmund'a ise deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu.

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim: Coates'in golüyle oyunun dinamikleri değişti

Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "İlk 15 dakika Beşiktaş oyuna güçlü başladı, topu bize vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamikleri değişti. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik. Rakibin ilk yarıda iptal edilen golü önemliydi. İkinci yarıya da iyi savunma yaparak başladık ve istediğimiz galibiyeti aldık." diye konuştu.

Beşiktaş'ın kendilerine göre kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Amorim, "Tecrübe eksiğimiz var. Rakip 90. dakikada da ikinci golü bulsaydı dönüş yapabilirlerdi. 4-1'lik skordan sonra galibiyetten emin oldum." ifadelerini kullandı.

Korner atışından buldukları gollerle ilgili soruyu yanıtlayan Amorim, "İki golü aynı şekilde attık. Hatta aynı şekilde bir de penaltı kazandık. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, iki kere oluyorsa üzerinde çalışılmış demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta iki gol atan Sebastian Coates ise ekip olarak iyi oynadıklarını belirterek, "Önemli galibiyet aldık, mutluyuz. İdmanlarda kanat organizasyonlarını da çalışıyoruz. Kornerleri çok çalışıyoruz. Bazen oluyor bazen olmuyor. Bugün oldu, kalitemizi gösterdik." diye konuştu.

Vodafone Park'taki atmosferle ilgili soruyu yanıtlayan Coates, "Taraftarların baskı yapacağını biliyorduk, buna iyi tepki verdik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 4-1'lik oyun olmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Oyundan dolayı üzüntüm yok, sadece skordan üzüntülüyüm. 4-1'lik oyun olmadı." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir kulvar olduğunu kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanmak, kaybetmek, iyi oynamak, kötü oynamak burada mücadele kolay değil. Yapılan hataların cezası çabuk kesilebiliyor. Oyuncuların mücadelesinde memnunum. Oyuncular iştahla kazanmak için mücadele etti. Skoru yorumlamakta zorlanıyorum, 4-1 adil skor değil. Yapacak bir şey yok. Çok çabuk şekilde önümüzdeki müsabakaya hazırlanmamız gerekiyor."

Hatalı goller yemediklerini basit goller yediklerini vurgulayan Yalçın, "Basit goller yemek takımın moralini bozuyor, oyundan düşürüyor. 3-1'den sonra çaba sarf ettik. Son 10 dakikayı dikkate almamak lazım, oyun kopmuştu." ifadelerini kullandı.

Grupta üçüncü kez yenildiklerini hatırlatan Yalçın, "Gruptan çıkma şansımız var mı, zannetmiyorum. Belki UEFA şansımız olabilir. Onu kovalamaya çalışacağız." diye konuştu.