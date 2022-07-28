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Spor Beşiktaş sol bekini arıyor
Spor

Beşiktaş sol bekini arıyor

Beşiktaş aradığı sol beki Arjantin’de buldu. Siyah beyazlılar Arjantin ekibi Talleres’in 26 yaşındaki sol beki Enzo Diaz için temas kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 23:05:00 -
Beşiktaş sol bekini arıyor

Beşiktaş Arjantinli sol bek Enzo Diaz’ı kadrosuna katmak istiyor. Rıdvan Yılmaz’ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan siyah beyazlılar, Talleres’ten Diaz için temaslara başladı.

26 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda tamamlanıyor. Arjantinli sol beki bonservisi ile kadroya katmak isteyen siyah beyazlılar, Diaz ile 3 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

Daha önce Agropecuario Argentino oynayan Enzo Diaz, 2018’ten bu yana Talleres forması giyiyor.

Bu yıl takımı ile 31 maça çıkan Diaz 1 gol attı, 2 asist yaptı.

NTV Spor

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