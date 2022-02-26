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Spor Beşiktaş, Sivas'ta hata yapmadı
Spor

Beşiktaş, Sivas'ta hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 21:18:00 -
Beşiktaş, Sivas'ta hata yapmadı

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlı ekip 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. ve 73. dakikada penaltıdan Batshuayi ile 43. dakikada Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 26. dakikada Yatabare ve 86. dakikada Fayçal Fajr'ın ayağından penaltıdan geldi.

Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet almayan Beşiktaş bu sonucun ardından puanını 44'e yükseltirken Sivasspor, 34 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

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