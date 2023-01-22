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Spor Beşiktaş seriye bağladı! Üst üste 4. galibiyet geldi.. Aboubakar sahneye çıktı...
Spor

Beşiktaş seriye bağladı! Üst üste 4. galibiyet geldi.. Aboubakar sahneye çıktı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 18:02:00 - 2023-01-22 18:03:21
Beşiktaş seriye bağladı! Üst üste 4. galibiyet geldi.. Aboubakar sahneye çıktı...

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla siyah beyazlılar oldu. Kartal'ın galibiyet sayıları Nathan Redmond ve Salih Uçan'dan geldi.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyet serisini dört maça çıkartan siyah beyazlıların gollerini Nathan Redmond ve Salih Uçan kaydetti. Kartal'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, mücadelenin 70. dakikasında oyuna girdi.

Beşiktaş deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 35'e yükseltti ve ligde 4. sıraya çıktı.

Kayserispor ise 26 puanla 8. sırada kaldı.  

 

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