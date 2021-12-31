Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı

Yıl içinde büyük sevinçler yaşayan siyah-beyazlı camia, 2021'in son döneminde hüsran yaşamaktan kurtulamadı.

Beşiktaş 2021 yılında iki kupa sevinci birden yaşamayı başardı. Geçen sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de önemli bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişmeye giren Beşiktaş, 15 Mayıs'ta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendi ve gol averajıyla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk turundan 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesine çıkan Beşiktaş, 18 Mayıs'ta yine İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Yılın ikinci yarısında düşüşe geçti

Beşiktaş yılın ikinci yarısında ise büyük düşüş yaşadı.

Bu sezona son şampiyon olarak başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önüne hedefler koyan siyah-beyazlı takım, ummadığı sonuçlarla karşı karşıya kaldı.

Ligde ilk yarı sonunda 28 puan toplayan Beşiktaş, 46 puanlı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran

Son dönemde Avrupa'daki sonuçlarla adından söz ettiren Beşiktaş, bu sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran yaşadı.

Grubundaki 6 maçı da yitiren siyah-beyazlı takım, Türk futbol tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi performansı göstermekten kurtulamadı.

Son sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa Ligi şansını da değerlendiremedi.

Kupa mücadelesine iyi başladı

Ligde geride kalan Avrupa'da hüsran yaşayan Beşiktaş, 2021 yılında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki umutlarını yeni yıla taşımayı bildi.

Kupanın 5. turunda bu sezon Altay'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'a 2021 yılında iki kupa sevinci yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, yılı tamamlayamadı ve görevinden istifa etti.

Geçen sezonki başarıların ardından yeni sezona başlayan Yalçın, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından 9 Aralık'ta görevini bıraktı.

Beşiktaş yönetimi Yalçın'ın ayrılmasının ardından siyah-beyazlı ekibin 19 yaş altı takımının teknik sorumluluğunu yayan Önder Karaveli'yi göreve getirdi. Karaveli yönetiminde ligde 4 maça çıkan Beşiktaş 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Karaveli ile çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tur atlamayı başardı.

Fikret Orman ibra edilmedi

Beşiktaş Kulübü yılın son günlerini idari ve mali genel kurul toplantılarıyla geçirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayan 2019 ve 2020 idari ve mali genel kurul toplantıları 25 ile 26 Aralık'ta gerçekleştirildi. 25 Aralık'ta gerçekleştirilen 2019 idari ve mali genel kurulunda eski başkan Fikret Orman ve yönetimi üyeler tarafından ibra edilmedi.

2021'de 56 maç oynadı

Beşiktaş, 2021 yılında toplam 56 maça çıktı. Bunların 30'unu galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, ayrıca 9 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 2021'de 45 maça çıkan Beşiktaş 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgiyle yılı tamamladı.

Avrupa kupalarında yıl içindeki 6 maçtan da mağlup ayrılan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçı ise kazandı.

2021 yılında toplam 101 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 75 gol gördü.